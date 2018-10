Stati generali del Sud. Fratelli d’Italia prova a riunire il centrodestra

Due giorni di incontri, dibattiti ed eventi, con esponenti politici, intellettuali, e personalità provenienti dal mondo delle aziende. Sono gli Stati generali del Sud, manifestazione organizzata a Matera e Potenza da Fratelli d’Italia.

Gli Stati generali

La kermesse andrà in scena il prossimo weekend, venerdì 26 e sabato 27 ottobre, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare il centrodestra partendo dal Meridione. “La scelta della Basilicata – si legge nel comunicato stampa diffuso da FdI Sannio – dove alle prossime regionali ci candideremo con un centrodestra compatto, è importante perché testimonia un interesse verso il Sud e in particolare verso le aree interne, spesso dimenticate, come il nostro Sannio”.

Quella di riunire il vecchio centrodestra è un’idea che Fratelli d’Italia ha sempre manifestato, e che oggi viene portata avanti anche in forte critica con l’intesa governativa tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini. “Il governo – si legge – vorrebbe un sud improduttivo e assistito.

La nostra posizione è sempre stata chiara. E la conferma della tenuta della coalizione alle imminenti elezioni provinciali e regionali, è motivo di soddisfazione”.

Si tratta naturalmente di un percorso ambizioso e per nulla facile, anche sul piano locale, dove “permane il problema di un’amministrazione cittadina che fatica a trovare un’identità, attraversata da contrasti all’interno della sua stessa maggioranza”. L’idea è quella di ripartire però proprio dal territorio per gettare le basi di un’intesa che, passando per le regionali del 2019, proverà a costruire un’alternativa anche per le prossime politiche.