Mastella come capitano del centrodestra, a dirlo è Renato Parente

Secondo il consigliere Renato Parente, Clemente Mastella sarebbe l’unico a poter “guidare la squadra”, l’esigenza è quella di riunire tutte le anime del centrodestra

Quello rivolto a Mastella da parte del consigliere comunale Renato Parente sembra essere, a tutti gli effetti, un invito a scendere in campo per le prossime regionali. “A guidare la squadra deve essere il capitano” sostiene, infatti, il consigliere comunale sottolineando, inoltre, l’esigenza di riunire nuovamente le anime appartenenti al centrodentra per conseguire il medesimo risultato anche a Palazzo Santa Lucia.

L’impegno di Mastella

L’impegno annunciato da Mastella dovrà essere estremamente diretto stando a quanto affermato da Parente, tuttavia, a tal proposito il consigliere ha aggiunto: “Le prossime Regionali saranno forse l’ultima occasione per provare a rilanciare il Sannio, dopo anni di disattenzioni e torti subiti. La recente affermazione del Presidente Di Maria al vertice della Provincia può costituire un importante modello a cui ispirarsi.

Per questo, ora, Clemente Mastella deve finalizzare il lavoro portato avanti in questi anni e puntare dritto lì dove sono state concepite le principali mortificazioni al nostro territorio”

Il successo di Antonio Di Maria

Il consigliere per meglio esplicare il proprio pensiero a riguardo ha, inoltre, concluso: “Provo a spiegare il mio ragionamento partendo dallo straordinario successo di Antonio Di Maria. Il cambio di guida alla Rocca oltre che salutare sul piano dell’alternanza democratica, era ormai atteso e reclamato da tutti.

Eppure i cosiddetti ordini di scuderia e gli equilibri cristallizzati dei partiti, rischiava di generare un’ulteriore corto circuito (…) Per fortuna, la classe politica del Sannio ha saputo rispondere e dare una testimonianza del valore di cui è portatrice. Questa prova di orgoglio, capace di travalicare steccati e appartenenze in nome dell’interesse generale, è stata favorita dalla candidatura di Di Maria: un sindaco capace di tenere insieme le energie migliori e fare sintesi attorno ad un progetto di grande spessore”.

L’impegno deve proseguire

Secondo Parente, tuttavia, l’impegno deve proseguire per riuscire a modificare anche l’immutabile assetto della Regione Campania e, a tal proposito, sottolinea: “La sfida dovrà vedere ancora una volta in campo le forze migliori del Sannio. Stavolta, però, a guidare la squadra dovrà essere proprio il capitano, unico che sulla scorta delle battaglie condotte e un’esperienza istituzionale senza eguali, può raggiungere un risultato precluso a chiunque altro”.