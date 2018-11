Inps: il Sud traina il lavoro e la Campania è tra le più dinamiche

Il dinamismo campano, secondo una relazione Uecoop, rende il Sud praticolarmente brillante per quel che concerne le imprese cooperative

Quanto venuto a galla da una recentissima elaborazione a cura dell’Unione europea delle cooperative Uecoop in merito alle recenti analisi dell’Osservatorio Inps dimostra un dato estremamente felice e positivo in cui il Sud emerge come unico ed assoluto protagonista.

Un po’ di numeri

Secondo tale analisi pare, infatti, che nel Mezzogiorno, tra regioni ed isole, si concentri ben 1 occupato su 5 imprese cooperative per un tot. di 276.284 addetti, solo per il primo trimestre dell’anno 2018, e di 33mila posti di lavoro sviluppati dall’anno 2013 ad oggi.

Le protagoniste indiscusse di una “rosea” imprenditoria

A rafforzare tale importante risultato vi è, inoltre, un ulteriore dato che fa delle donne le nuove ed indiscusse protagoniste dell’attuale mondo del lavoro. Il Sud rappresenta, infatti, un importante tassello dell’imprenditoria femminile che registra ben il 51,2% di cooperative attive con, tra l’altro, l’ulteriore primato per numero di giovani coinvolti.

Le buone notizie non sono finite…

Le regioni appartenenti al Sud sono, dunque, le regioni che nel corso degli ultimi cinque anni hanno ben potuto esprimere la maggiore dinamicità in questo campo, ma Uecoop, fortunatamente, rivela anche altro: i dati più significativi sono infatti quelli relativi alla Campania con il +17,9%, la Puglia con il +22%, la Sardegna con il +14% ed il Molise, che pur partendo da valori più piccoli ha potuto far registrare una concretissima crescita del +48,9%.

Il sistema economico appartenente al Meridione possiede, secondo Uecoop, un altissimo potenziale di sviluppo da valorizzarsi rigorosamente su tutti i settori, dalla manifattura all’agricoltura e dai servizi alla logistica ai trasporti a tanto altro ancora, tutti valori che potrebbero accrescere e ben determinare le future sorti non solo del Sud Italia, ma anche dell’intera nazione.